Gerdau é a maior empresa do Rio Grande do Sul e da região, revela ranking de Amanhã

Quem examinar as posições mais privilegiadas do ranking gaúcho sentirá falta de um maior protagonismo da indústria. Gerdau, a maior do Estado e da região Sul, e Yara, estão entre as poucas companhias industriais que ocupam os lugares mais seletos da lista. É o reflexo de um ano difícil – em 2017, o PIB rio-grandense cresceu apenas 1%, e se não se saiu pior foi graças à agropecuária. A indústria avançou imperceptíveis 0,2%.

A dependência do agronegócio não impediu, no entanto, que as companhias gaúchas presentes no ranking superassem as companhias de Santa Catarina e do Paraná em dois quesitos importantes – soma das receitas e, também, dos patrimônios. Contribuiu para esta superioridade a participação de segmentos ligados a serviços – e vale destacar, em particular, aqueles ligados especialmente ao ramo financeiro.

Duas das cinco maiores empresas gaúchas são instituições financeiras: Sicredi, a vice-líder, só atrás da Gerdau, e o Banrisul, terceiro colocado. No âmbito geral das 500 Maiores, o Sicredi se consolidou como a quinta maior companhia do Sul – e a líder, em receita líquida, do setor financeiro, considerados os três estados. O Banrisul, que em 2016 havia ficado em oitavo lugar entre as 500 do Sul, avançou uma posição e fechou 2017 como o sétimo colocado.

Se o cooperativismo de crédito impulsiona o Sicredi, há outros competidores do mercado financeiro aproveitando a boa onda do meio digital. Depois de alterar a marca e virar uma fintech, o Agibank saltou 18 posições e ocupa o 47º lugar.

A Getnet, especializada em meios de pagamento, está em 17º lugar, com uma receita líquida de R$ 2 bilhões. Já o Badesul encolheu: a instituição de fomento caiu onze colocações após ter diminuído sua receita em 25%, passando para o 59º lugar.

Se a indústria é a engrenagem que faltou em 2017, deve-se fazer menção honrosa à performance de grupos como Grendene, Beira-Rio e Renner Herrmann, entre outros. E os excelentes resultados colhidos até o terceiro trimestre de 2018 por titãs como Gerdau, Marcopolo e Randon apontam boas perspectivas para o desempenho das gaúchas na próxima edição de 500 Maiores do Sul.

Nesta edição de 500 Maiores do Sul, o Rio Grande do Sul detém o maior número de empresas. São 196 gaúchas (dez a mais do que na edição passada), ante 183 do Paraná, estado que aparece com duas representantes a menos em relação à listagem anterior.

Quem mais perdeu representatividade foi Santa Catarina, que classificou 121 companhias entre as 500, oito a menos que o último ranking. As gaúchas também exibem a maior soma de receitas e, também, de patrimônios. Consequentemente, são líderes também em Valor Ponderado de Grandeza. O VPG, principal critério de classificação desde 1991, quando foi desenvolvido por PwC e AMANHÃ exclusivamente para o ranking.

“Para a PwC Brasil, é uma satisfação fazer parte da história deste estudo. O ranking se consolidou ao longo de seus 28 anos e hoje serve como um referencial para o meio corporativo brasileiro. Um dos principais aspectos das 500 Maiores é o de fazer um panorama dos setores econômicos que estão em evidência, caso do cooperativismo financeiro, um setores que vêm se destacando nos últimos anos. Mas o que fica mais evidente com este novo estudo é o cenário de recuperação que o mercado está demonstrando após o período de crise, uma vez que a grande maioria dos setores apresentou crescimento no exercício de 2017″, apontou Rafael Biedermann Mariante, sócio da PwC Brasil.

