Gerente da Caixa tem bens bloqueados

A ex-gerente da Caixa Econômica Federal Luciana Borogan Cerqueira Leite foi condenada por peculato e teve os bens pessoais bloqueados, pela Justiça Federal, por desviar dinheiro do banco. Ela nega as acusações, mas foi demitida por justa causa. Segundo o MPF, as irregularidades foram cometidas em 2010, quando ela atendia pessoas físicas em uma agência em Santos (SP).