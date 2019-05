Geri Halliwell, uma das Spice Girls volta ao visual ruivo para retorno do grupo nesta sexta-feira

Com a volta das Spice Girls marcada para essa sexta-feira (24). Geri Halliwell, voltou a ficar ruiva para a turnê de reunião do grupo. Essa era a cor de cabelo da cantora na década de 90 época auge do grupo. Em seu instagram, Geri Halliwell; escreveu “Ruiva está de volta”.

O show de estreia ocorre na Irlanda, mas a maioria dos shows serão realizados no Reino Unido

Em novembro o grupo anunciou a volta, mas sem a presença de Victoria Beckham. Em seu Instagram, Beckham, desejou sorte as ex-companheiras.