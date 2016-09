Gerson Brenner reaparece em fotos com a mulher

Foi dia de festa na casa de Gerson Brenner. O ator, longe da carreira desde que foi vítima de um assalto, reaparece nas fotos da comemoração dos 59 anos de sua mulher, a psicóloga Marta Mendonça. O aniversário foi na casa de Brenner, em São Paulo, e reuniu alguns familiares do casal. Na foto acima, ela aparece logo atrás do marido, à esquerda. Quem está do lado de Marta, de roupa preta, é Cristina, irmã de Gerson Brenner.

Marta era quem tratava da saúde mental do ator logo depois do incidente, ocorrido em 1998. Ela acabou abandonando a profissão para se casar e cuidar pessoalmente dele. É ela quem sempre o acompanha nas sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, que ele faz de duas a três vezes por semana no hospital.

Gerson Brenner foi baleado na cabeça durante um assalto quando retornava de São Paulo para o Rio, onde gravava, na época, a novela “Corpo Dourado”, fazendo um par de sucesso com a atriz Danielle Winits. Ele já tinha feito muito sucesso como uma das “filhas” da Dona Armênia em “Rainha da Sucata”. (AG)

Comentários