Gida Malhas investe R$ 9 Milhões na construção de nova unidade fabril em Caxias do Sul

Com uma trajetória de 41 anos no mercado, a Gida Malhas anuncia a inauguração de seu novo parque fabril em Caxias do Sul. O espaço, que ocupa uma área de 4.000m² entre fábrica e showroom, funciona agora como sede da marca especializada em malharia retilínea. Foram investidos cerca de R$ 9 milhões entre a compra do terreno e a construção da nova unidade, localizada na entrada da cidade, próximo ao Shopping Iguatemi.

Uma área de 520m² do novo prédio será destinada exclusivamente ao showroom da marca. Hoje, a pronta-entrega, exclusiva para lojistas, éresponsável por 70% do volume total de vendas da malharia – o que justifica o alto investimento em instalações modernas e comodidades como acesso externo facilitado e estacionamento privativo para ônibus.

Para a temporada de frio que se aproxima, a direção prevê o aquecimento dos negócios e estima um aumento de 30% nas vendas da coleção outono-inverno, contando com a ajuda do clima. “A decisão de mudar a fábrica para um ponto de fácil acesso, no caminho para Farroupilha – nosso maior centro da pronta-entrega, foi economicamente estratégica, diz o Diretor Geral da Gida Malhas, Nelso Giacomin.

Para os próximos dois anos está previsto investimento em tecnologia, a fim de modernizar os maquinários e possibilitar o aumento da produção; a estimativa é de expandir a capacidade produtiva em 40%.

A mudança para o novo endereço – três vezes maior que o anterior – representa um marco na história da malharia familiar comandada pelos irmãos Nelso Giacomin, Maria Giacomin Spido, Ermelinda Giacomin De David e pelo cunhado Vitorio de David, além dos sobrinhos Ronaldo e Esequiel de David. Com uma trajetória iniciada em 1977, com a compra de um tear usado e a esperança de prosperar em tempos difíceis, a malharia Gida hoje emprega 55 funcionários em suas instalações e produz 120 mil peças por ano.

“Trabalho, persistência e união familiar”

“Ultrapassar quatro décadas de empresa foi e segue sendo um desafio constante. É, sobretudo, resultado de muito trabalho, persistência e união familiar. A Gida Malhas orgulha-se em ser reconhecida no mercado por sua seriedade e respeito máximo aos colaboradores, clientes e fornecedores que nos acompanham nessa caminhada”, pontua Nelso.

Qualidade têxtil e preço justo

As peças femininas e masculinas da malharia, que unem qualidade têxtil e preços justos, podem ser encontradas em lojas multimarcas espalhadas pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A Gida Malhas fica na Rua Maria Teresinha Broilo, 617, em Caxias do Sul, com atendimento ao lojista de segunda a sexta.

