Gigante chinesa lança geladeira inteligente que obedece a sua voz

A Xiaomi anunciou recentemente o lançamento de uma nova linha de geladeiras inteligentes. Serão quatro modelos com capacidades que variam de 160 litros e 486 litros e que terão de duas a quatro portas. Os recursos smart, porém, estão restritos apenas aos modelos mais caros. Os preços vão de 999 yuans (cerca de R$ 577 na conversão direta) a 3 mil yuans (cerca de R$ 1735) e chegarão às lojas da China nesta terça-feira, dia 15 de outubro.

Lançadas sob a marca Mijia, as geladeiras contam com gavetas em vidro temperado e lâmpadas em LED para iluminar o seu interior. Já no exterior, prevalece o design em aço inox escovado. Segundo a empresa, todas consomem pouca energia e produzem um ruído máximo de 39 dB.

O modelo de entrada, com capacidade para 160 litros, conta com duas portas e é o menor de todos, medindo 1496 mm x 474 mm x 535. Sua capacidade de resfriamento é de 1 kg/12h.

Já o modelo intermediário, de 210 litros, possui três portas, com um compartimento central para micro-freezer. É ideal para evitar que odores fortes se alastrem para outros alimentos. Seu tamanho é de 1717 mm x 55 4mm x 630 mm. Seu preço é de R$ 1,6 mil yuans (cerca de R$ 925).

As geladeiras mais premium, de 483 e 486 litros, possuem duas e quatro portas, respectivamente. O diferencial desses modelos é o display em LCD, que permite controlar a temperatura de cada compartimento. É possível, por exemplo, deixar a área de alimentos frescos mais gelada do que a de bebidas. Elas serão vendidas por 2 mil yuans (cerca de R$ 1.155) e 3 mil yuans (aproximadamente R$ 1735).

Além disso, ambos os produtos possuem suporte ao assistente de voz Xiao AI para checar a temperatura, entre outras funções. As geladeiras ainda podem ser integradas à plataforma Mi Home, o que permite controlar e checar seu status à distância. O tamanho dos aparelhos é bastante similar: 1860 mm x 833 mm x 678 mm contra 1810 mm x 833 x 650 mm. A diferença maior fica por conta da divisão dos compartimentos.

Por ora, as geladeiras da Xiaomi serão vendidas apenas no mercado chinês e não há informações sobre disponibilidade em outros países. Lembrando que a marca voltou recentemente ao Brasil por meio de uma parceria com a DL Eletrônicos.