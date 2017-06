Uma marca de tequila de luxo lançada dois anos atrás pelo ator George Clooney e dois amigos foi avaliada em até US$ 1 bilhão em uma oferta do grupo britânico de bebidas Diageo, a maior empresa de destilados no mundo. A Casamigos, criada como um projeto paralelo pelo ator, ganhou instantaneamente a adesão dos ricos e famosos dos EUA, o que ajudou a levar suas vendas à marca de 120 mil caixas no ano passado.

