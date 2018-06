Gigante do pornô lança vídeos para surdos

A Pornhub, gigante do pornô na web, está lançando mil vídeos destinados especialmente a público com deficiência auditiva. A novidade é a inclusão de closed caption nos vídeos. Os novos vídeos atendem os públicos heterossexual, homossexual e bissexual. As legendas ajudaram os espectadores a entender melhor o que está rolando nas cenas, em momentos vocalizados ou não, com ajuda de textos.

Deixe seu comentário: