Gigante! Maior pizza do Brasil será produzida na Expointer

Recorde nacional? Sim. É isso que o pizzaiolo Peterson Secco, juntamente com uma equipe de chefs, tentará ultrapassar. E isso acontecerá aqui no Rio Grande do Sul, durante a Expointer, em Esteio. Produzida na Casa da Associação das Pequenas Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul (Apil/RS), ela será feita no dia 29 de agosto, em evento aberto ao público.

Eles irão produzir uma pizza com 3,5 metros de diâmetro, pesando mais de 160 quilos, o que resultará em aproximadamente 1,2 mil pedaços. Haja fome! E, de acordo com o chef, sócio da pizzaria Le Petit, em Canela (RS), o preparo da massa é feito no dia anterior. Para assá-la leva em torno de cinco horas. “Temos um modelo de chapa que vai assando por baixo, com um sistema de mini lenhas que queimam sem fazer fumaça. Para a parte de cima, utilizamos maçaricos”, explica.

O sabor terá uma variedade de queijos dos laticínios associados da Apil/RS. A montagem se iniciará às 7h, sob o controle da fiscalização do Rank Brasil, que homologa os recordes brasileiros, e a pizza será servida ao público às 12h.

