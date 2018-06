Gilberto Gil, Marcelo D2 e outros artistas vão cantar na Casa do Brasil na Rússia

Gilberto Gil, Liniker, Mart’nália, Marcelo D2, Emicida e outros artistas vão cantar na Casa do Brasil em Moscou, na Rússia, durante o Mundial de 2018, batizada de Brasil Experience. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Globo.

Os shows acontecem durante as quatro semanas de jogos, de quinta-feira a sábado, e serão realizados na antiga fábrica de cerveja SummerGarden, próxima da Praça Vermelha de Moscou.

O local tem capacidade para cerca de 1,5 mil pessoas, segundo o Ministério da Cultura do Brasil, que organiza os eventos. A entrada será gratuita.

O espaço também vai vender comidas e bebidas típicas do Brasil preparadas pelos chefs brasileiros Felipe Schaedler (Norte), Guga Rocha (Nordeste) e Alysson Muller (Sul).

Painel variado

A programação do Brasil Experience, que levará atrações nacionais à Casa do Brasil na Copa da Rússia, parece adequada a seu objetivo. Ou seja, apresentar fora do país um painel variado não só com relação aos Estados de origem de cada atração, mas também às gerações e aos gêneros musicais que representam – entre artistas mais populares e outros claramente de nichos, mas todos respeitados em seus terrenos.

A presença de Gilberto Gil – um dos maiores artistas brasileiros e dos mais respeitados fora do país, com frequentes turnês no exterior – dá lastro ao restante da programação. Sua música traz em si diálogo brasileiro com o pop universal (rock e reggae) e a África, além de cruzar gêneros de diferentes partes do Brasil, como o baião, o samba e o ijexá.

Hermeto Pascoal é outra aposta certa – de música igualmente rica e também com apelo junto a plateias internacionais. Emicida, Mart’nália estão na elite nacional, respectivamente, do rap e do samba. A cena indie-pop-MPB é bem representada por Liniker, Curumin e Saulo Duarte.

Fora das escolhas mais populares ou em evidência nos cadernos culturais, o olhar atento da curadoria pinçou o choro paulistano de Gian Correa, o rock cearense de Selvagens à Procura de Lei, o jazz contemporâneo do Ludere, o sax barítono de Esdras Nogueira, o acid samba do Sandália de Prata, a inventividade do Yangos em sua leitura da música gaúcha, e a explosão paraense do Combo Cordeiro. Um recorte à altura do (melhor) Brasil de 2018. A programação do Brasil Experience

Veja abaixo a lista completa:

– 14 de junho – Gilberto Gil

– 15 de junho – Marcelo D2 (hip hop)

– 16 de junho – Emicida

– 17 de junho – Marcelo D2 (samba)

– 21 de junho – Selvagens à Procura de Lei

– 23 de junho – Gian Correa

– 28 de junho – Ludere

– 29 de junho – Esdras Nogueira

– 30 de junho – Liniker e os Caramelows

– 1 de julho – Hermeto Pascoal

– 2 de julho – Sandália de Prata

– 6 de julho – Mart’nália

– 7 de julho – Yangos

– 10 de julho – Combo Cordeiro

– 13 de julho – Saulo Duarte

– 14 de julho – Curumin

