Gilberto Gil recebe alta após uma semana internado

O cantor Gilberto Gil recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta quarta-feira (7) depois de passar oito dias internado, informou a assessoria de imprensa do hospital. Durante este período, Gil recebeu visita das filhas, genro e netos.

Nesta quarta, a mulher do músico, Flora Gil, postou uma foto em um helicóptero voltando para o Rio com a frase “Chegando num feriadão de céu de brigadeiro”, e marcando Gilberto Gil na foto. Gil foi internado na terça-feira (30).

Na quinta, a mulher de Gil, Flora Gil, postou outra foto com o cantor sendo “paparicado” pelos filhos Bela Gil e Marina Morena, o genro João Paulo Demasi e a neta Flor Gil no quarto do hospital. Segundo sua assessoria de imprensa, Gil se sentiu mal no sábado (27) no Rio e veio para São Paulo para continuar o tratamento de insuficiência renal. (AG)

Comentários