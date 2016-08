Gilberto Gil volta a ser internado com insuficiência renal em São Paulo

O compositor Gilberto Gil voltou a ser internado, no fim da tarde desta terça-feira (30), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, ele passou mal no último sábado e precisou cancelar uma apresentação na casa de shows Metropolitan, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

No entanto, a assessoria destacou que agora o artista está se sentindo melhor e que voltou ao hospital para fazer exames de rotina, como parte do tratamento de sua insuficiência renal.

Desde maio, esta é a terceira vez que Gil é internado no Hospital Sírio-Libanês. Uma delas foi em 29 de julho, dias antes de participar da abertura dos Jogos Olímpicos, no Rio.

