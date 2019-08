Gilmar diz que Judiciário vive “maior crise” desde a redemocratização

Com toda a polêmica envolvendo os diálogos divulgagos pelo site The Intercept, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, disse, nesta sexta-feira (9), que os problemas na condução da Lava Jato, revelados pelas conversas, são a “maior crise” vivida pelo Judiciário, desde a redemocratização.

“Nada é comparável a isso que nós estamos vivendo, porque atinge a Justiça Federal e a Procuradoria-Geral da República na sua substância. São duas instituições de elite do sistema que estão fortemente atingidas por essas revelações”, destacou.

Ele ainda disse que estes diálogos mostram que procuradores federais tentaram ganhar dinheiro com a operação. “O próprio corregedor, embora não cumprindo corretamente as suas funções, diz: ‘vocês estão monetizando, ganhando dinheiro com a Lava Jato’. E isso, obviamente, é vedado.”

