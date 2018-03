O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ajuizou uma ação por danos morais contra Cláudio Dantas, do site “O Antagonista”. Em dezembro do ano passado, o jornalista divulgou no Twitter o número do telefone celular do magistrado, acompanhado da frase “Para quem quiser mandar aquele Feliz Natal”. Mendes pede uma indenização de R$ 100 mil.

