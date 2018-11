Gilmar Mendes suspende pagamento de perdas do Plano Collor 2

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal suspendeu, até fevereiro de 2020, pagamentos de valores devidos a pessoas prejudicadas por perdas inflacionárias decorrentes da implementação do Plano Collor 2, em 1991. A decisão vale para decisões judiciais individuais e coletivas e atende pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União.

