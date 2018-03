Gilmar Mendes vê “muita tensão” no País

Nessa quinta-feira, durante evento em Paris (França), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes afirmou que os recentes casos de violência política no Brasil revelam um momento de “muita tensão” no País. Ele mencionou como exemplo o ataque a tiros contra dois ônibus da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrido nesta semana no interior do Paraná.

