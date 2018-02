Ginásio da BM deve ter novas instalações

A Secretaria da Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira o edital para a realização de licitação, na modalidade concorrência, de duas propriedades do governo do Estado em Porto Alegre. Uma delas é o Ginásio de Esportes da Brigada Militar (rua Felipe de Oliveira) e a outra é o terreno da Academia do Comando do Corpo de Bombeiros Militar (avenida Silva Só).

