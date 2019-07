Começou no ultimo sábado (27) a demolição do Ginásio da Brigada Militar, localizado entre a Avenida Ipiranga e a Rua Silva Só, em Porto Alegre. A demolição está sendo feita pela Remov Demolidora, os trabalhos devem ir até a primeira quinzena de setembro. Em outubro de 2017, o telhado do ginásio foi destruído por fortes chuvas que atingiram Porto Alegre. Deixe seu comentário: