Giovanna Antonelli mostra seu corpaço e revela seu novo truque de beleza aos 40 anos

Aos 40 anos e mãe de três filhos, um menino de 10 e gêmeas de 5, Giovanna Antonelli é dona de uma disposição ímpar. A atriz, que costuma emendar um trabalho no outro na TV, acorda cedo para malhar e mostra que está com o corpão em forma, mas confessa que não segue mais dietas.

“Hoje, na minha vida, não existe mais dieta. Me alimento bem todos os dias. Isso me permite, eventualmente, comer uma bobagenzinha sem neura”, confessa. Ela também é adepta, há três anos, do crossfit. “Ele acorda meu corpo para começar bem o dia. Não vou lá competir com ninguém. Quero queimar calorias, endurecer e ficar saudável”, diz.

Segundo Giovanna, a atividade é um desafio diário. “Me encontrei lá, é um exercício de alto impacto. Me identifiquei porque tenho muita energia para extravasar e você está sempre desafiando seu corpo. Não busco ser musculosa, quero ficar normal, mulherzinha, bonitinha e, principalmente, com saúde e força”, completa.

Além da rotina com atividade física e boa alimentação, a atriz adora cuidar da beleza e conta um novo truque: é adepta do óleo de coco. “Antes de dormir, aplico no cabelo e no corpo todo. No dia seguinte, vou para o treino. Só removo no banho, quando chego em casa. Dá uma hidratada!”

Nova novela.

Giovanna agora se prepara para mais um papel principal: a personagem Alice de “Sol Nascente”, próxima novela das 6 da Rede Globo, que estreia nesta segunda-feira (29). Na trama, a personagem de Giovanna viverá um triângulo amoroso com os personagens de Bruno Gagliasso e Rafael Cardoso.

