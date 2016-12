Giovanna Antonelli processa empresa de produto para emagrecer que usou sua imagem sem autorização

Giovanna Antonelli está processando a empresa que comercializa um produto chamado TurboSlim. A marca está usando a imagem da atriz de maneira enganosa, pois garante aos consumidores que Giovanna fez uso do produto e emagreceu ‘milagrosamente’.

Quem conhece a atriz sabe que ela é radicalmente contra tais procedimentos, especialmente no período pós-parto, quando a mulher precisa respeitar o seu corpo sem pressa para voltar ao corpo de antes da gravidez: “Isso é um desserviço. Boa forma e saúde se conquistam com boa alimentação e atividade física. Não tem mágica. Quando escolho uma marca para representá-la, o faço porque confio. Respeito demais o meu público para me associar a um produto mentiroso, que oferece resultados inatingíveis”, disse a atriz à coluna de Leo Dias, do jornal “O Dia”.

Giovanna já acionou sua advogada, Mariana Zonenschein, e o processo está em andamento.

Comentários