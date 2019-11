Giovanna Antonelli usa look de R$ 1,5 mil para ir ao shopping

Giovanna Antonelli gosta de dar rolês pelos shoppings ao lado dos filhos. Nos últimos dias, a atriz foi flagrada duas vezes em centros de compras, uma com uma das filhas gêmeas e, na outra, com o filho mais velho Pietro. Nas duas oportunidades, Antonelli apostou em looks que são tendências para o verão, tendo como ponto fundamental a elegância.

Os tons terrosos, a estampa de oncinha, o conjunto de shorts e top cropped. Tudo a ver com o estilo moderno e jovial da atriz de 43 anos. Camaleoa, ostenta cabelos curtos, para atuar como Livia, na série “Filhas de Eva”, que estreia em 2020.

Look 1: Para passear com a filha, a atriz escolheu conjunto da marca Ateen, composto por blusa transpassada, que custa 949 reais, e saia com drapeado lateral, da mesma estampa e também de seda, cujo valor no site da marca é de 599 reais. Ou seja, um conjunto para passear no shopping por 1548 reais.

Dica1: A estampa de oncinha há tempos fugiu do tradicional marrom e preto para ganhar outras tonalidades, como esse tom avermelhado de fundo, presente no conjunto da atriz. Há também opções de usar cores vivas, como rosa, verde, azul, amarelo de fundo. Todas tendências em alta para o verão.

Look 2: Para ir a um restaurante no shopping, com o filho mais velho, Pietro, de seu relacionamento com Murilo Benício. O garoto de 14 anos chamou atenção pela sua altura, ao lado da mãe que mede 1,68 m. Giovanna, por sua vez, apostou em conjunto de shorts e blusa cropped, deixando à vista sua barriga sarada. Para completar o look, a atriz usou botinha de camurça de cano baixo e óculos de sol.

Dica2: Tons terrosos prometem se manter firmes e fortes no verão. Pode apostar, para usar no look inteiro, como ela, ou fazer par com cores mais vivas, como o neon, ainda em alta.

Novo corte de cabelo

Longe das novelas desde o fim de “Segundo Sol”, Giovanna voltará à TV na série “As Filhas de Eva”. Para o trabalho, a atriz apostou nos fios castanhos e curtos. Responsável pela mudança de Antonelli, Nelma Véo detalhou o look da artista. “Nesse corte que o Anderson Couto fez, ela pediu que entrasse umas mechas de mega-hair, não com a intenção de alongar e sim dar um volume. O cabelo brasileiro que é o que eu trabalho e com a técnica de microcápsulas de queratina, consigo dar naturalidade, movimento e o volume que ela gosta”, falou a especialista.

Nelma destacou os cuidados para quem usa a técnica de mega-hair e ensinou os passos para lavar as madeixas de forma correta. "É normal. Quando a gente lava nossa cabeça, temos que friccionar usando as pontas dos dedos, mas nunca com a unha", disse ela, afirmando que chapinha e secadores são liberados para modelar o visual: "A chapinha deve ser passada da queratina para as pontas dos fios. A escovação com secador é normal e, em relação ao deixar secar natural, ou não, é uma opção de cada pessoa".