Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Casal de atores é pai de Titi, de 6 anos, e Bless, 5

Giovanna Ewbank, de 33 anos, e Bruno Gagliasso, 37, anunciaram na noite de terça-feira (17) o crescimento da família. Por meio de suas redes sociais, a atriz e apresentadora contou que está grávida de três meses e muito feliz com a novidade. O casal ainda não sabe o sexo do bebê.

“Ops…a família cresceu! Agora somos cinco! Fomos pegos de surpresa e a ficha ainda está caindo rsrsrs… Estou no terceiro mês de gestação e ainda não sabemos o sexo do bebê, o que podemos dizer agora é que estamos muito felizes e o momento é de muito amor e felicidade!”, escreveu ela.

Os atores são pais de Titi, 6, e Bless, 5. O texto é acompanhado de uma foto das mãos de Gagliasso e das duas crianças sobre a barriga da atriz. O ator, que anunciou recentemente que vai fazer duas séries na Netflix, publicou a mesma foto em seu Instagram. “Vou ser PAPAI de novoooooo!!!!”

Em julho deste ano, o casal anunciou a chegada do então caçula, Bless. O menino nasceu no Malaui, mesmo país de Titi. Segundo comunicado divulgado na época, a adoção da criança correu em sigilo, respeitando todas as orientações das autoridades e assistentes sociais do país africano.

“A família está feliz com a chegada de Bless e, logo, o momento é de alegria e de acolhimento ao menino”, informou a nota, na ocasião. A primogênita Chissomo, apelidada de Titi foi adotada pelo casal em maio de 2016. Bruno e Giovanna são casados desde 2010.

