Giovanna Ewbank encanta de topless na África do Sul: “Hora de relaxar”

Giovanna Ewbank encantou seus seguidores ao compartilhar um clique de topless durante viagem à África do Sul. “Hora de relaxar”, celebrou ela na legenda, posando ao lado de uma piscina. Em poucos minutos após a publicação, a apresentadora ganhou uma série de elogios, inclusive de colegas famosas como Cleo, que comentou “para cara, serzinho”, e Bruna Marquezine, que brincou: “Misericórdia”.

Gio está fazendo uma extensa viagem por diversos países do continente africano ao lado de Bruno Gagliasso e a filha, Titi. Durante a passagem, o casal confirmou que adotou um menino do Malawi, de 4 anos, chamado Bless, que logo deve ser recebido pela família.

“A adoção da criança correu em sigilo como acontece em qualquer processo do tipo. Foram e estão sendo respeitadas as orientações das autoridades e assistentes sociais do país africano. Portanto, para que o processo seja concluído sem maiores intercorrências jurídicas pedimos a compreensão de todos. A família está feliz com a chegada de Bless e, logo, o momento é de alegria e de acolhimento ao menino”, dizia parte do comunicado oficial divulgado na última quinta-feira (25).

Bruno

Gagliasso respondeu as perguntas mais recorrentes sobre ele no Google em um vídeo compartilhado por Giovanna Ewbank no canal Gioh. O ator foi questionado se é estéril e negou. “A gente só não quer ter filho biológico no momento”, afirmou ele, afirmando que ele e a mulher podem mudar de planos em algum momento.

O casal iniciou o processo de adoção de Títi, hoje com 6 anos, nascida no Malauí, quando ela era ainda um bebê. A adoção foi finalizada em 2016, quando puderam trazer a menina para morar no Brasil. Gagliasso costuma falar com carinho sobre a emoção de se tornar pai pela primeira vez. “A gente não escolheu. A gente foi escolhido”, disse ele.

Recebido com festa

Gagliasso retornou a uma instituição no Malawi, país onde foi adotada a filha dele com a apresentadora e atriz Giovanna Ewbank, Títi. Além do trio, também está na viagem o artista plástico Gian Luca Ewbank, irmão de Giovanna.

Em seu Instagram, na segunda-feira (15), ele postou vídeos do momento de reencontro com as crianças de uma instituição no país africano. No registro, é possível ver a alegria da criançada ao dar de cara com o artista.

“Saudade imensa que eu estava dos meus amigos! Feliz demais por estar reconectado a essa energia imensa de amor aqui no Malawi. Cada abraço, cada história, cada sorriso vale a pena e dá mais força para seguir o trabalho incansável e necessário do @fraternidadesemfronteiras”, começou ele.

“Conheça, compartilhe essa ideia e transforme vidas. Todo mundo pode fazer parte dessa onda de afeto e adotar a educação de uma criança com apenas R$50 por mês. Lá no site do #FraternidadeSemFronteiras você pode conhecer todos os projetos, no Brasil e no mundo, e acolher uma história. Juntos nada parece impossível, amigos! Sigamos transformando o mundo, de pouquinho em pouquinho, e o futuro será melhor para todos!”, finalizou ele, que encantou a internet e, de quebra, ainda recebeu diversos comentários de amigos famosos.

“Eu não to chorando… você que tá. Eu amo vocês. E amo todos eles também”, escreveu Bruna Marquezine, que também esteve no continente africano recentemente. “Assisti mil vezes. Que energia deliciosa”, comentou Gabriela Pugliesi. “Ahhhh não gente. Coisa linda”, disse Dany Bananinha.

Deixe seu comentário: