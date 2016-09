Giovanna Ewbank fala sobre a rotina com a filha: “Não consigo nem tomar banho direito”

Mãe de Chissomo, a Titi, de 3 anos, Giovanna Ewbank viu sua vida mudar com a chegada da menina, que nasceu no Malaui, na África. Para se dedicar à filha, ela se afastou da TV. “Não sou mais prioridade. Quando a Titi faz a soneca dela, à tarde, eu vou correndo para a esteira ou para a escada malhar”, disse ela à revista “Boa Forma”, lembrando ainda quando a conheceu. “Me tornei mãe naquele momento.”

Antes de Titi, Giovanna Ewbank estava com uma rotina diferente, e bem agitada. Tanto que precisou desacelerar. “Cheguei a ser internada com stress e fadiga. Resolvi que esse vai ser um tempo para a minha filha, para a minha família e para os meus amigos. E mais nada”, afirmou.

Giovanna comentou ainda que sentiu as transformações também no corpo. Ela ganhou quatro quilos, e algumas curvas a mais. Mas a maternidade e a proximidade dos 30 anos, que completa na próxima semana, fizeram com que encarasse tudo com mais leveza. “Ando zero vaidade, meu tempo é para minha filha. Hoje em dia, não consigo nem tomar banho direito. Lavar os cabelos com calma se tornou um luxo. A vida com criança muda!” (AG)

