Giovanna Ewbank mostra momento fofo com a filha, de fralda e botas de chuva

Giovanna Ewbank deu bom dia aos seus seguidores de uma maneira especial: com uma foto de sua filha, Titi. A atriz brincou com uma foto em que a criança aparece de botas de chuva e com a fralda à mostra, usando blusa da mesma cor que a da mãe. “Bundinha a todos”, escreveu Giovanna na legenda da imagem. Os seguidores derreteram-se pela imagem.

“Parabéns por mais essa atitude”, “Muito amor nessa foto”, “Linda essa foto. Consigo ver o amor transbordando”, “Sou adotada e você não conseguiria imaginar como sou feliz com minha família! Ganhei mãe, pai e três irmãos que não troco por nada nesse mundo. Hoje tenho uma empresa, sou graduada e tive todo amor do mundo pela família que me acolheu!”.

Casados desde 2010, Bruno Gagliasso e Giovanna adotaram a menina do Malawi, na África. Titi já está matriculada em uma escolinha perto de casa.

Comentários