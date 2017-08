Giovanni Pengue Filho, diretor-geral da Agência de Transporte de São Paulo participa do 3º Fórum Os Caminhos do Rio Grande

Giovanni Pengue Filho, diretor-geral da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, participa como painelista do 3º Fórum Os Caminhos do Rio Grande. Ao seu lado, também Marco Peixoto, presidente do Tribunal de Contas do Estado do RS e Nelson Lidio Nunes, diretor-presidente da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias).

A iniciativa é da Rede Pampa, inserida no Projeto RS Sustentável, e visa discutir junto a lideranças da comunidade política e empresarial temas ligados à qualidade de vida da sociedade gaúcha como um todo. Por isso mesmo, nesta sua terceira edição, o evento dará continuidade aos temas já debatidos nas duas edições anteriores, realizadas em Canela e Santa Cruz, tendo como foco “O futuro passa por aqui”.

O Fórum acontece no próximo dia 29, a partir das 15h na Casa da Pampa na Expointer, no Parque de Exposição Assis Brasil, em Esteio, com apoio do Governo do Estado e EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias).

Inscrições abertas e gratuitas pelo www.forumoscaminhosdoriogrande.com.br

