Giovanni Pengue Filho: “O desafio é como atrair novos investimentos”

Ao traçar um cenário sobre a atuação da ARTESP, seu diretor-geral, Giovanni Pengue Filho, mencionou a autonomia financeira, orçamentária e recursos próprios que a empresa disponibiliza para gerir o transporte intermunicipal de passageiros, transportando mais de 300 mil pessoas/dia. Além disso, administra cinco aeroportos regionais concedidos este ano, através de operação assistida. A concessão representa para a ARTESP um investimento de 93 bilhões de reais para os próximos 30 anos. No que diz respeito a rodovias, a empresa tem sob seu guarda-chuva 7,2 mil quilômetros concedidos.

Os benefícios que os projetos de concessões permitem também foram apontados, entre eles, a qualidade dos serviços que passam pela área de mecânica e de saúde. Mais de 20 milhões de atendimentos foram realizados no ano passado, acarretando em maior segurança aos usuários. Os números confirmam isso, pois segundo o diretor, o total de acidentes nas estradas paulistas teve um decréscimo de 31%, além de 40% menos feridos e 60% na redução de mortes. “É uma questão social muito grande”, aponta o painelista, lembrando de campanhas publicitárias produzidas com foco em segurança e conscientização no trânsito.

Uma central de controle opera 24h/dia apontando a situação das rodovias. Hoje, a ARTESP responde por 22.400 empregos diretos e indiretos e uma pesquisa nacional coloca a empresa entre as 20 melhores do País no segmento. “O desafio é como atrair novos investimentos”, diz Giovanni, adiantando que está por vir concessões de metrôs, áreas públicas, parques, ginásios de esportes, entre outros, através de PPPs.