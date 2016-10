Giovanni Pintaúde, Diretor de Criação Associado da J.Walter Thompson de Dusseldorf/Alemanha, será o Presidente do Júri do Prêmio Universitário Internacional de Gramado de 2017

Está confirmada a presença de Giovanni Pintaúde como presidente do júri do Prêmio Universitário Internacional de Gramado de 2017, evento paralelo ao 21º Festival Mundial de Publicidade de Gramado. As inscrições são gratuitas para estudantes do mundo que poderão inscrever pela Internet uma peça publicitária de Jornal, Revista, Outdoor, Cine/TV, Rádio e Web em português, espanhol e inglês. Começam em dezembro e terminarão no dia 20 de maio de maio de 2017. O tema será o do Festival de Gramado de 2017. Giovanni será palestrante no CIEE-RS no café da manhã do dia 25 de maio com convites personalizados. No dia 8 de junho estará em Gramado no hotel Casa da Montanha das 12h às 14h com uma palestra de 15 minutos sobre A Experiência de um Criativo Brasileiro na Alemanha que também terá o apoio do CIEE-RS.

Giovanni costumava passar as férias da escola na agência de seu pai, brincando entre ilustrações e máquinas de escrever. Inspirado pela atmosfera criativa escreveu seu primeiro anúncio aos 12 anos de idade. Surpreendentemente, o anúncio foi aprovado e deu origem a uma campanha. Depois disso, Giovanni nunca mais parou. Trabalhou por sete anos na Nova Forma em Porto Alegre, três anos em São Paulo em agências como MPM e Talent, três anos na DDB Budapeste, três anos na TBWA Berlim e seis meses na Leagas Delaney em Praga até chegar em Düsseldorf para atuar como Diretor de Criação Associado na JWalter Thompson. Hoje seu currículo já conta com 18 anos de experiência, 2 Universidades, 10 agências, 4 países e mais de 20 prêmios internacionais.

