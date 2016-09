Gisele Bündchen aparece sensual em campanha que reproduz cena de filme

Sempre linda, Gisele Bündchen aparece exuberante mais uma vez na nova campanha da TV por assinatura SKY. Nas imagens, ela reproduz a famosa cena das pétalas vermelhas do filme “Beleza Americana”, e deixa boa parte do corpo à mostra. Para isso, foram utilizadas seis mil pétalas de tecido.

Há pouco menos de um mês, a revista “Forbes” divulgou que Gisele Bündchen continua sendo a modelo feminina mais bem paga do mundo, com uma renda anual de 30,5 milhões de dólares.

Aos 35 anos, a gaúcha ganha mais dinheiro do que qualquer outra modelo desde 2002 e mantém o padrão com acordos com a Chanel, Carolina Herrera e Pantene.

