Gisele Bündchen autografa “Aprendizados” em Porto Alegre neste domingo

Gisele Bündchen chega a Porto Alegre neste domingo, 11 de novembro, para o lançamento do livro Aprendizados – Minha Caminhada Para Uma Vida Com Mais Significado, lançado pela BestSeller. A sessão de autógrafos acontece na livraria Cultura do Bourbon Shopping Country, a partir das 16h. Para garantir o autógrafo será necessário pegar uma senha – elas serão distribuídas previamente na loja a partir desta quarta, 7 de novembro.

Um dos lançamentos mais aguardados do ano, o livro traz uma Gisele mais aberta, que revela detalhes sobre a mulher real por trás da supermodelo. A gaúcha conta algumas das passagens mais importantes de sua vida e o que aprendeu com elas, motivando leitores a buscarem um propósito.

Serão distribuídas 150 senhas, a partir desta quarta-feira, 7 de novembro, no caixa principal da livraria. É preciso ter o livro em mãos para garantir a senha, além de um documento original com foto, que deverá ser apresentado também no dia do evento. A senha é pessoal e intransferível, e o portador terá direito a autografar apenas um livro. Não será permitido tirar fotos ou gravar vídeos com celulares ou câmeras fotográficas. Um fotógrafo profissional registrará a autora com os fãs. Confira todas as regras no link.

Serviço/Livraria Cultura – Bourbon Shopping Country/ Av. Túlio de Rose 80 – Loja 302 – Porto Alegre/ 11, domingo/ 16h

