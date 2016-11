Gisele Bündchen comemora dia de Ação de Graças com a família e deixa o fogão com Tom Brady

Gisele Bündchen entrou, na noite desta quinta-feira (24), no clima do dia de Ação de Graças. A modelo gaúcha comemorou o feriado norte-americano com sua família.

Ela, que revelou anteriormente que não se atreve a tentar fazer os pratos da data, deixou os preparativos nas mãos do marido, o jogador de futebol americano, Tom Brady que, por sua vez, contou com a ajuda dos filhos do casal, Benjamin, 6 anos, e Vivian, 3 anos.

Em seu Instagram, Gisele publicou uma imagem do maridão cozinhando e escreveu na legenda: “Feliz Dia de Ação de Graças! Cada Dia de Ação de Ação de Graças eu agradeço ainda mais todas as bênçãos que recebo todos os dias. É um dia especial em que fico com minha família, amigos e passo um tempo refletindo sobre todas as experiências na minha vida. Sou muito grata por ter saúde e estar rodeada de amor. Desejando a você e suas famílias um dia lindo e muito amor”.

