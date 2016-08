Gisele Bündchen é, de novo, a modelo mais bem paga do mundo

Gisele Bundchen permanece como a modelo mais bem paga no mundo, com renda de 30,5 milhões de dólares entre junho de 2015 e junho de 2016. A tradicional lista, divulgada pela revista Forbes nesta quinta-feira (31), conta com algumas novidades neste ano, como a presença de Kendall Jenner, irmã de Kim Kardashian, no top 10. Os resultados incluem renda de cosméticos, perfumes, além de outros contratos, e têm como base entrevistas com gerentes, agentes e executivos de marcas. Confira abaixo o ranking das dez mais bem pagas:

1. Gisele Bündchen

Gisele Bundchen, 35 anos, ganha mais dinheiro do que qualquer outra modelo desde 2002 e mantém o padrão com acordos com a Chanel, Carolina Herrera e Pantene. Entre junho de 2015 e junho de 2016, ela lucrou 30,5 milhões de dólares.

2. Adriana Lima

Em segundo lugar ficou a também brasileira Adriana Lima, com 10,5 milhões de dólares. Modelo da Victoria’s Secret há muito tempo, ela trabalha com Maybelline e com os relógios IWC.

3. Kendall Jenner

Kendall Jenner, de 20 anos, irmã de Kim Kardashian, dividiu a terceira colocação com Karlie Kloss, subindo da 16ª posição no ano anterior. A sua remuneração foi de 10 milhões de dólares no período considerado pela Forbes, em parte por causa das parcerias com Estée Lauder e Calvin Klein.

4. Karlie Kloss

Karlie Kloss, americana de Illinois, de 24 anos, também ficou em terceiro e dobrou o seu rendimento para 10 milhões de dólares. A revista disse que ela teve mais campanhas do que qualquer outra modela na lista.

5. Gigi Hadid

A estreante na lista que atingiu a posição mais alta no ranking foi Gigi Hadid, na quinta colocação, com renda de 9 milhões de dólares – graças a contratos com marcas como Maybelline e Tommy Hilfiger.

6. Rosie Huntington-Whiteley

Também na quinta posição, a britânica lucrou 9 milhões de dólares com participações em filmes como “Mad Max: Estrada da Fúria” e suas linhas de lingerie, maquiagem e perfumes.

7. Cara Delevingne

A top somou 8,5 milhões de dólares arrecadados entre junho de 2015 e junho de 2016. A britânica tem contratos com marcas como Yves Saint Laurent, Burberry e Tag Heuer.

8. Candice Swanepoel

A modelo arrecadou 7 milhões de dólares no período com contratos com a Victoria’s Secret, Versace, Givenchy, Biotherm e Maxfactor.

9. Liu Wen

A modelo número um da China também obteve renda de 7 milhões de dólares com contratos com a H&M, Mango, Puma, Estée Lauder e La Perla.

10. Miranda Kerr

A australiana arrecadou 6 milhões de dólares com suas linhas de cosméticos, porcelana e artigos de vidro, além de manter contrato com marcas como Wonderbra e Escada. (Com agência Reuters)

