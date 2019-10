Gisele Bündchen e Tom Brady reduzem em 23 milhões de reais o valor de venda de sua mansão em Boston

A modelo brasileira Gisele Bündchen, 39 anos, e o jogador de futebol americano Tom Brady, 42 anos, decidiram reduzir em US$ 5,6 milhões (equivalente a cerca de R$ 23 milhões) o valor da mansão que possuem em Boston, nos Estados Unidos, e que está à venda desde agosto.

Segundo a revista Variety, o casal pede agora US$ 33,9 milhões (R$ 138 milhões) pelo imóvel, que tem cinco quartos, sete banheiros e garagem com capacidade para guardar até 23 carros.

A mansão, onde eles moram com os filhos Benjamin, 9, e Vivian, 6, fica na região luxuosa de Brookline e conta ainda com sala de ioga, ginásios de esporte, campo de golfe, cozinhas gourmet, ambiente verde e salas de estar.

Segundo a revista, o casal comprou a casa em 2013 pelo valor de US$ 4,5 milhões (R$ 18,5 milhões)

Jogador do New England Patriots e considerado o maior jogador de todos os tempos da modalidade, Brady acaba de renovar seu contrato por mais dois anos. Porém, eles já querem começar a planejar a vida em outra residência para o futuro da família.

A casa em Massachusetts foi construída depois que Tom Brady e Gisele Bündchen venderam sua antiga mansão na Califórnia por US$ 40 milhões (R$ 138 milhões) para o rapper Dr. Dre.

Autoconhecimento

A modelo Gisele Bündchen encantou seus fãs do Instagram, na terça-feira (8), ao publicar um clique do rosto. Na legenda, ela fez uma bela reflexão, e ganhou diversos elogios.

“O autoconhecimento é um processo. Não é algo que nasce com a gente, mas que desenvolvemos com o tempo. Sei o seguinte: quanto mais você se conhece e sabe no que é bom, o que lhe traz alegria, mais fácil é manter o foco no que quer manifestar. O que você quer criar na sua vida?”, disse a famosa.

“Maravilhosa! Adorei a mensagem”, “Apenas perfeição, é isso” e “Te admiro muito”, foram algumas das mensagens carinhosas que ela recebeu dos seguidores. No começo do mês, a mãe coruja compartilhou uma foto dos filhos Benjamin e Vivian. Na ocasião, o garotinho estava medindo a irmã.

“Por favor, digam-me como devo lidar com essa fofura? Eles derretem meu coração”, se derreteu a famosa, ganhando diversas reações dos fãs. “Ele pisando no pé dela pra garantir que não vai sair do lugar!!! Fofo demais”, notou uma.

