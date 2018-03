Gisele Bündchen está preparando um livro de memórias que mistura autobiografia com autoajuda

Ubermodel, atriz, ativista dedicada às causas ambientais e mãe, Gisele Bündchen estreia em breve em um novo papel, o de escritora. Ainda sem data de lançamento confirmada, ela assina seu primeiro livro, uma mistura de autobiografia/memórias com autoajuda. No Brasil, a publicação sai pela BestSeller, do grupo editorial Record. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Aposentada das passarelas desde 2015, Gisele continua um nome fundamental para a indústria. Está nas mais novas campanhas de Versace e das brasileiras Rosa Chá e Arezzo. Nascida em Horizontina, no Rio Grande do Sul, em 1980, foi descoberta por um olheiro de uma agência aos 14 anos.

Nos anos 1990, estourou no Brasil e no mundo, consagrando um novo tipo de beleza mais saudável e sensual. Por seu desempenho em frente às câmeras virou a favorita dos fotógrafos e logo viraria também um fenômeno comercial. Trabalhou para as principais marcas de luxo da moda, estrelando campanhas de Dolce & Gabbana, Valentino, Givenchy e Céline.

Campanha

Em continuação à campanha Electric Lady Studios, Gisele Bündchen voltou a “fazer a estrela do rock” na campanha de Inverno 2018 da Rosa Chá. A campanha foi fotografada com a top, atual rosto da marca, nos Estados Unidos, em fevereiro. O local escolhido para as fotos foi uma estação de metrô no Brooklyn, em Nova York (EUA), e os cliques são do fotógrafo Nino Muñoz. A top, a marca e o fotógrafo já tinham dado alguns “spoilers” do que estaria por vir em suas redes sociais.

Apartamento

A top Gisele Bündchen foi flagrada recentemente bem despojada durante uma visita ao prédio em construção em Nova York onde ela e Tom Brady compraram um apartamento de 460 metros quadrados, o 70 Vestry. Localizado no TriBeCa, o condomínio de luxo foi projetado pelo arquiteto americano Robert A.M. Stern e está em fase final de acabamento, com previsão de liberação para os futuros moradores nos próximos dias.

A vizinhança do casal é quase uma calçada da fama: Taylor Swift, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e até Bridget Moynahan, a ex de Brady, também compraram um lar no empreendimento, embora o de Gisele e Tom seja o mais caro de todos eles: custou US$ 20 milhões (R$ 65,1 milhões) ao casal. Mais do que isso só mesmo a cobertura, que foi vendida no começo do ano passado para um comprador misterioso por mais de US$ 50 milhões (R$ 162,6 milhões).

Aniversário de casamento

A modelo Gisele Bündchen e o jogador de futebol americano Tom Brady completaram nove anos de casamento no dia 26 de fevereiro, e o casal, que é bastante ativo no Instagram, trocou juras de amor com posts na rede social.

“Viva, ria, ame…e eu amo você! Feliz aniversário! Te amo muito”, escreveu o quarterback do New England Patriots no Instagram. “Que aventura tem sido esses últimos nove anos. Amo aprender e crescer contigo. Feliz aniversário amor da minha vida!”, respondeu Gisele em outro post.

Os dois começaram a namorar em dezembro de 2006 após terem sido apresentados por um amigo em comum, e se casaram em uma cerimônia católica em 2009. O casal tem dois filhos: Benjamin Brady, nascido em dezembro de 2009, e Vivian Lake Brady, nascida em dezembro de 2012.

