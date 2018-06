Gisele Bündchen mostra a casa em que vive com Tom Brady. A modelo brasileira, de 37 anos, mora em Boston há dez anos

A modelo Gisele Bündchen, 37 anos, que costuma manter o lado pessoal de sua vida longe dos holofotes, resolveu abrir as portas da casa em que vive com o marido, o jogador de futebol norte-americano Tom Brady, 40 anos, em Boston, nos Estados Unidos, para um vídeo da revista Vogue.

Em cinco dias, o registro já rendeu mais de um milhão de visualizações. Nele, Gisele responde a 73 perguntas feitas por um repórter da publicação, enquanto o acompanha pela propriedade, cheia de áreas verdes.

O interior do imóvel confirma duas características importantes da brasileira, que ela destaca durante o vídeo: vício em organização e aversão a lugares bagunçados. Ela disse, inclusive, que outras profissões que a deixariam feliz, além das passarelas, seriam as de arquiteta, decoradora e fazendeira.

O primeiro espaço mostrado no vídeo é o santuário de Gisele, como ela mesma chama. Um grande celeiro de madeira, separado da casa principal por um grande gramado. As cores tanto do santuário em que fica o escritório da modelo, como na casa da família é principalmente o branco e detalhes com materiais como madeira, vidro, e aço inoxidável.

Gisele trabalha em uma mesa com grandes cristais atrás dela e prateleiras flutuantes nos dois lados. Há sofás brancos e um Buda sentado na lareira, segurando um pedaço de cristal.

Depois de assinar alguns livros, a modelo mostra como é a casa principal, passando por uma porta protegida por senha. Quadros, orquídeas e grandes espelhos compõe a decoração do local. Sua cozinha é toda branca com detalhes em preto.

Ela descreveu a casa de maneira carinhosa: “Esse é o meu santuário, é onde eu passo a maior parte do meu tempo.”

Moradora de Boston há dez anos, Gisele disse ainda que se sente feliz na cidade. “Nosso lar é onde o coração está”, afirma. “Meus filhos nasceram aqui, no nosso antigo apartamento na Beacon Street. São pequenos bostonianos e adoram o clima. Mas eu não vou mentir. Frio não é meu preferido. Eu sou brasileira. Eu prefiro viver descalça em uma cabana no meio da floresta em algum lugar”, completou.

Quando questionada sobre o que os norte-americanos que visitam o Brasil não podem deixar de experimentar, ela não teve dúvidas: pão de queijo, caipirinha e água de coco.

Enquanto passeia pela propriedade, ela encontra o marido, com quem troca um beijo apaixonado, e a filha, Vivian, de cinco anos, que a abraça. Ela finaliza o vídeo tocando violão e cantando.

Antes, porém, a modelo fez questão de deixar claro seu papel como ativista. No começo do mês, quando foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, ela publicou um vídeo chamando a atenção para o uso indiscriminado de sacolas plásticas.

