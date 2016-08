Gisele Bündchen vai a restaurante com a irmã após dia de fotos no Rio

Gisele Bündchen aproveitou a na noite desta sexta-feira (26), para comer muito bem. Após um dia de fotos para a revista “Vogue” no Copacabana Palace, a modelo e sua irmã foram experimentar o menu do restaurante Olympe, dos chefs Claude e Thomas Troisgros, no Jardim Botânico, no Rio.

Gisele estava descabelada? Estava! Gisele estava com um roupa que não favorece 99,9% da população mundial? Estava também! Mas o que importa? Ela não precisa de muito para ficar linda e arrasar até mesmo sem produção nenhuma.

No início do mês, Gisele Bündchen esteve no Rio especialmente para participar da abertura da Olimpíada Rio 2016. Durante sua estadia na semana olímpica, ela até conseguiu dar uma “fugidinha” para ir à praia, e por fim embarcou com seus filhos, Vivian e Benjamin, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, rumo aos Estados Unidos.

