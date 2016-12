Giselle ItiÃ© grava campanha e relata abuso sexual aos 17 anos

Giselle Itié compartilhou em sua conta no Instagram um depoimento emocionado em que relata um assédio que sofreu durante a adolescência. O vídeo integra a campanha “Nem Uma a Menos”, dirigida pela atriz e que tem como objetivo o combate à violência contra a mulher.

Nele, Giselle conta que foi abusada por um ex-namorado em uma viagem quando tinha 17 anos. Outras mulheres também gravaram seus relatos para a campanha. “Sou Giselle Itié Ramos. Tinha 17 anos na primeira vez em que meus pais me deixaram viajar com a família do meu namorado. Estava muito feliz, minha mãe só pediu para eu não beber. Um dia, ele insistiu para sair e eu só pedi dois sucos de laranja. No dia seguinte, acordei machucada, mordida e com sangue. Dentro de tanta dor e confusão, eu ainda tinha que me sentir culpada por não me casar virgem? Educação machista”, diz ela no vídeo da campanha.

