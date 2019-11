Giulia Costa fala sobre sua compulsão alimentar: “Bati sete pratos de arroz e feijão”

A atriz Giulia Costa, de 19 anos, falou sobre compulsão alimentar no Instagram nesta quinta-feira (7). Nos Stories, a filha de Flávia Alessandra conversou com seus seguidores e contou que tem compulsão por doces, mas melhorou ao longo dos anos.

“Eu já fui mais compulsiva, hoje em dia eu aprendi a me controlar, comecei a meditar, a fazer ioga, isso pode parecer besteira, mas me ajudou muito. Era muito mais compulsiva, ansiosa, era muito pior. Ainda hoje eu esqueço e não penso muito. Esse final de semana eu bati sete pratos de arroz e feijão”, confessou, aos risos.

Em setembro deste ano, Giulia contou na rede social que está em um processo para virar vegetariana. “Não como mais vermelha nem frango. Peixes e frutos do mar tenho comido no máximo uma vez por semana, porque eu realmente amo muito comida japonesa e frutos do mar em geral”, disse ela.

Giulia admitiu que embora se dedique muito à malhação para se manter em forma, sempre acaba caindo na tentação das guloseimas. “Vocês já devem ter percebido que eu como muita besteira. Principalmente aos finais de semana. Mas aos dias de semana tento fechar a boca ao máximo”, explicou, acrescentando, na legenda: “Lógico que uma vez ou outra eu acabo fugindo. Eu amo muito comer, gente, de verdade. Então, é um sacrifício para mim, mas nos dias de semana eu tento fechar a boca”.

A atriz falou como tem sido o processo de aderir ao vegetarianismo. “Quando parei de comer carne, ficou um pouco mais difícil, porque a minha dieta era frango e legumes. Mas agora, como muitos grãos e legumes, mas tentando cortar o carboidrato”, disse ela, com a legenda seguinte: “É tudo equilíbrio, sabe? Se eu comi besteiras terça, na quarta tento me controlar mais, e assim vai”.