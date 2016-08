Glenda Kozlowski perde vaga no “Esporte Espetacular” para Fernanda Gentil

O sucesso de Fernanda Gentil na cobertura da Olimpíada levou a TV Globo a promover a jornalista. A loira será a nova apresentadora do “Esporte Espetacular”. A musa ficará com a vaga de Glenda Kozlowski no esportivo exibido nas manhãs de domingo do canal.

“Só posso agradecer e, desde já, me preparar para continuar um trabalho tão bem feito pela Glenda por tanto tempo. Me sinto privilegiada e motivada por um enorme desafio que tenho pela frente. O que muda, na verdade, é só o nome do programa, porque a dedicação e a vontade de dar certo são as mesmas. Espero que o público goste”, disse a ex-mulher do empresário Matheus Braga.

A veterana não foi a única a perder seu posto no matinal. Alex Escobar também deixará a atração. Para sua vaga, a direção escalou Flávio Canto, muito bem avaliado no comando do “Balada Olímpica”.

“O ‘Esporte Espetacular’ foi sempre uma fonte essencial de inspiração para a construção dos meus sonhos (…) Glenda e Escobar são minhas referências máximas como apresentadores e seguir com a Fernanda nessa caminhada tão bem-sucedida será um baita desafio. Espero que estejamos à altura”, afirmou o judoca.

Segundo comunicado enviado pela Central Globo de Comunicação, a dupla estreará na nova função no próximo domingo (4). A partir desta data, Glenda passará a se dedicar a reportagens, quadros especiais e às narrações de eventos ao vivo. Por sua vez, Escobar voltará a comandar a edição nacional do “Globo Esporte” e acumulará o projeto com a função de narrador.

Comentários