Globais defendem Mônica Iozzi, condenada a pagar indenização a ministro do Supremo Gilmar Mendes

A sentença do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que condenou a atriz e apresentadora Mônica Iozzi a indenizar em 30 mil reais o ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), por ter questionado sua decisão a favor do médico Roger Abdelmassih, acusado de estuprar inúmeras de suas pacientes, repercutiu entre atores da Globo.

Nomes como Patricia Pillar, Marcius Melhem e Bruno Mazzeo, entre outros, saíram em defesa de Mônica, que afirma não ter ofendido Mendes, apenas questionado a sua decisão. Em 2009, apesar de condenado a mais de 200 anos de prisão, Abdelmassih teve um habeas corpus concedido por Gilmar Mendes.

Mendes, que pedia 100 mil reais por danos morais no processo contra Iozzi, foi questionado – “cúmplice?” – pela atriz no Instragram. “Gilmar Mendes concedeu Habeas Corpus para Roger Abdelmassih, depois de sua condenação a 278 anos de prisão por 58 estupros”, escreveu a ex-âncora do Vídeo Show.

