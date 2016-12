Global amplia o atendimento da Chevrolet na região sul

Após 15 anos atendendo a operação de varejo da Chevrolet no Rio Grande do Sul, através da coligação com a Publicis Brasil, a agência Global passa a operar a partir de novembro a conta de varejo nos mercados de Santa Catarina e do Paraná. “Temos uma parceria muito sólida de mais de 15 anos com a Chevrolet no RS e com a Publicis Brasil. Essa relação de confiança aliada à nossa experiência de varejo nos habilitou para assumirmos a conta de varejo em toda a região Sul. É uma grande responsabilidade e ao mesmo tempo uma oportunidade de crescimento para a agência. Estamos vibrando com este novo desafio, afirma Daniel Skowronsky, Sócio-Diretor de Estratégia da Global. “A Global nos acompanha há bastante tempo e nos dá a segurança necessária, agilidade e conhecimento da operação para compartilharmos a gestão da conta na região Sul”, afirma Marcos Vinícius, Diretor Nacional da Publicis Brasil.

Comentários