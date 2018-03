Global evidencia o conceito Total Comfort na campanha da Coleção de Outono-Inverno da Ramarim

A partir do dia 19 de março, a campanha de Outono-Inverno 2018 criada pela Global para o cliente Ramarim será exibida em âmbito nacional em mídia externa. Todas as peças são assinadas com o conceito Total Comfort , importante chancela da Ramarim que foi resgatada e atualizada para esta coleção, onde os atributos de conforto podem ser observados desde as palmilhas aos materiais e acabamentos dos calçados. O fashion filme da campanha já pode ser visto no site e nas redes sociais da marca sediada em Nova Hartz, no Rio Grande do Sul.

A Global criou o conceito da campanha, atualizou a marca Total Comfort e planejou a estratégia de divulgação de mídia. Segundo a diretor de criação, Rafael Bohrer, as peças estão ancoradas no desejo das consumidoras de sentirem-se bem, livres e lindas. “Viver sem stress, complicações e em total sintonia com tudo o que faz bem para o corpo, mente e coração, sem deixar de lado o estilo e a alma feminina”, diz.

Na coleção, que já está chegando às lojas do Brasil e em mais de 45 países, a inspiração romântica, delicada e superfeminina é atualizada por detalhes como maxilaços, brocados e broches. Nos textos de divulgação da Coleção são destacados também os tecidos jacquards florais, recortes a laser e bordados, em sapatos de bico fino e kitten heels. A influência masculina fica por conta de looks grunge e totalmente urbanos, a exemplo dos coturnos pesados. Destaque ainda para os botas altíssimas, os scarpins em corte “V”, saltos-cone, stocking boots, slippers e sandálias de salto bloco. Nos detalhes, maxibotões, xadrez Tartan, correntes, tachas e zíperes marcam o inverno da Ramarim, além dos acabamentos em verniz e metalizados.

Ramarim produz 50 mil pares por dia e leva a sua marca para 45 países

O Grupo Ramarim é uma das maiores empresas calçadistas do Brasil. Fundado em 1962, possui quatro unidades, cinco mil colaboradores e uma produção de 50 mil pares a cada dia. Detentor das marcas Ramarim, Comfortflex e Whoop, – reconhecidas pela qualidade, conforto e beleza que seduzem mulheres do Brasil e do mundo a cada nova coleção – o Grupo é uma referência em pesquisa, moda, tecnologia do conforto e inovação. Esta estrutura é complementada por ações de marketing, que garantem a visibilidade das marcas e modelos nos principais veículos e mídias, e por uma equipe de representantes especializada, presente em todo o Brasil e em outros 45 países. São mais de 150 consultores de vendas treinados para auxiliar o lojista com conhecimentos de moda e particularidades do varejo de cada região.

