Global inicia o segundo semestre com novas contratações

Agência anuncia a contratação das duplas de diretores de arte e redatores Ani Tondin e Carolina Weber e Leonardo Schmitt e Junior Silveira, e Morgana Laux, como Head de Conteúdo.

A diretora de arte Ani Tondin tem passagens por agências como e21, DCS, JWT e Matriz e criou para clientes como BASF, Hipermercados Zaffari, Tramontina, Piá, Bourbon Shopping e Usaflex. É a Redatora do Ano do Prêmio Colunistas Sul e finalista do Profissionais do Ano com a campanha Leite Fresco, da Piá. A redatora Carol Weber tem trajetória pela Ogilvy Argentina, Escala e Matriz. Esse ano venceu o Young Lions e representou o Rio Grande do Sul no Festival de Cannes.

Leonardo Schmitt, finalista do Young Lions Mix, iniciou carreira na Dez e foi dupla de Junior Silveira quando atuava como Diretor de Arte Junior na Escala. Juntos, já atenderam clientes como Umbro, STIHL, Zero Hora e Grupo RBS e, mais recentemente, lançaram o inusitado projeto Rato de Pasta, que reúne mais de 600 portfólios de criativos de todo mundo.

A Head de Conteúdo Morgana Laux traz a sua experiência para a Global após passar pelas agências Fabulosa Ideia, Cadastra e pelo Grupo RBS. Jornalista com MBA em Marketing Digital pela ESPM, atendeu clientes como Smiles, Lojas Lebs, Lojas Colombo e Insper.

