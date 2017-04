Globo corta as cenas de José Mayer na reprise da novela “Senhora do Destino”

O ator José Mayer, que foi suspenso da Globo após assediar a figurinista Susllen Meneguzzi Tonan, nos bastidores de “A Lei do Amor”, terá suas cenas cortadas na reprise de “Senhora do Destino”, no “Vale a Pena Ver De Novo”.

De acordo com informações do jornal “Agora S. Paulo”, a ideia é evitar a superexposição do veterano, que ficará um tempo na “geladeira” do canal para o processo de limpeza de imagem.

Apesar disso, como seu personagem na trama é bastante importante, pois se relaciona com a protagonista Maria do Carmo (Susana Vieira), Mayer não será tirado de vez da trama, só aparecerá em cenas consideradas extremamente necessárias.

Comentários