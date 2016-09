Globo descarta antecipar final de “Velho Chico” e volta a gravar domingo

A Globo não vai antecipar o final de “Velho Chico” por causa da tragédia que tirou a vida do protagonista da novela, Domingos Montagner. A emissora suspendeu as gravações da trama e trouxe para o Rio de Janeiro todos os atores e técnicos que estavam no Nordeste, mas já agendou o reinício dos trabalhos. Será no próximo domingo (18). Até lá, espera a emissora, o elenco já terá se recuperado do choque. A trama vai acabar no dia 30, como estava previsto.

A emissora tem capítulos prontos para exibir apenas até a próxima terça-feira (20). Existe a possibilidade de esses capítulos serem esticados na edição, e a emissora ganharia mais um ou dois dias de novela sem novas gravações. Haveria tempo suficiente para se encontrar uma solução dramatúrgica para explicar o desaparecimento de Santo, personagem de Montagner.

A morte de Montagner não terá grande impacto no desfecho de Velho Chico. A história de Santo já estava encaminhada. Nos capítulos previstos para irem ao ar até o dia 29, penúltimo capítulo, Santo assumiria a plantação de orgânicos na fazenda Piatã e também sofreria um golpe duro de Carlos Eduardo (Marcelo Serrado). O político mandaria sabotar a bomba de irrigação de suas terras, mas o agricultor tiraria água de bananeiras.

No último capítulo, de acordo com o desenvolvimento da novela, Santo deveria se casar com Tereza (Camila Pitanga) e festejar o nascimento do neto. Na última cena, ele apareceria ao lado de Tereza, contemplando o por do sol na paisagem do rio São Francisco.

Pesou na decisão da Globo de manter o encerramento de “Velho Chico” no dia 30, a avaliação de que neste momento é importante proteger “A Lei do Amor”, próxima novela das 21h. Antecipar sua estreia poderia prejudicá-la. “Velho Chico” está a apenas duas semanas do final e não deverá ter sua audiência abalada – pelo contrário, ontem a trama bateu recorde.

Comentários