A Justiça de São Paulo condenou Regina Casé e a TV Globo a indenizarem o encarregado de obras Vanderlei Velozo Miranda e Roseli Cristina da Silva Miranda, pais de Guilherme, um menino de 8 anos, que morreu vítima de um câncer em 2015. No mesmo ano, a apresentadora exibiu no “Esquenta” uma entrevista com o menino, feita segundo os pais, sem autorização.

