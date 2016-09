Globo envia psicólogo para acompanhar elenco nas gravações de “Velho Chico”

Após a morte do ator Domingos Montagner, na quinta-feira (15), afogado aos 54 anos, após mergulhar no rio São Francisco, o elenco da novela “Velho Chico”, que tinha Domingos como protagonista, não teve condições de seguir com as gravações no Nordeste. Alguns atores voltaram a gravar no sábado (17) e outros só retornaram ao trabalho neste domingo (18).

De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, do site Uol, a Globo enviou um grupo de médicos e psicólogos, especializados em depressão e luto, para reforçar a produção da novela, cujas locações estão instaladas na divisa entre Sergipe e Alagoas, local onde Domingos faleceu.

Desde que foi noticiada a morte de Domingos, muitos rumores davam conta de que a novela de Benedito Ruy Barbosa sofreria alterações. Notícias dizendo que Julia Dalavia e Renato Goés assumiriam novamente o papel de Tereza e Santo, respectivamente, começaram a surgir.

Por meio de um comunicado, a Globo garantiu que a trama não sofrerá alterações. “Em homenagem ao ator Domingos Montagner e ao grande trabalho realizado por ele na construção de Santo, a direção de “Velho Chico” montou uma estratégia para continuar contando a história como estava planejado, sem criar uma trama diferente da prevista para o personagem. Santo dos Anjos estará presente em todas as suas cenas e o seu olhar será visto por todos os que assistem à novela.”

