Globo estuda saída de William Bonner do Jornal Nacional, após 20 anos

No comando do “Jornal Nacional” há 20 anos, William Bonner começará a dar adeus à bancada do telejornal. A Globo decidiu, aos poucos, dar início a saída do jornalista. Espera-se que em dois ou três anos, o âncora seja substituído por Evaristo Costa.

Apesar disso, o apresentador continuará na função de editor-chefe do noticiário, segundo o jornal “Agora S. Paulo”. O plano é que Bonner esteja à frente apenas de cobertura e reportagens especiais, mas mantenha trabalho nos bastidores. Procurada, a emissora carioca negou que esteja planejando retirar o jornalista da bancada.

Comentários