Globo, Fox e SporTV transmitirão a Copa

Alegando “razões estratégicas”, a Rede Bandeirantes confirmou a sua desistência em transmitir os jogos da Copa do Mundo da Rússia, ‎de 14 de junho‎ a ‎15 de julho. Com isso, a Globo será a única emissora brasileira a deter os direitos de exibição do evento na TV aberta. Já nos canais por assinatura, as opções serão a Fox e a SporTV, que prometem mostrar todos os 64 jogos do torneio.

