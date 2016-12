Globo nÃ£o renova contrato com MaitÃª ProenÃ§a. A prÃ³xima a ser afastada deve ser Vera Fischer

Maitê Proença não será mais vista na programação da Rede Globo. A atriz não teve seu contrato renovado com a emissora, na qual estava desde 1979. Segundo o jornalista Leo Dias, do Jornal “O Dia”, há quem diga que a próxima famosa a deixar a carioca é Vera Fischer.

De acordo com a publicação, Maitê ainda está com contrato assinado pela Sport TV e dá expediente no “ExtraOrdinários”, programa no qual fez promessa de ficar nua caso o Botafogo subisse para a primeira divisão em 2016, assim como Adriane Galisteu prometeu caso o Palmeiras fosse campeão do Campeonato Brasileiro neste ano.

